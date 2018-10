Macron anuncia reformulação do gabinete, após renúncias de ministros

16/10/2018 | 07:03



O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje mudanças em seu gabinete após a abrupta renúncia de dois ministros.

Macron nomeou Christophe Castaner para substituir Gérard Collomb como ministro do Interior. Aliado próximo de Macron, Castaner é um ex-integrante do Partido Socialista e atuava com Secretário de Estado para Relações Parlamentares desde maio de 2017.

Macron também indicou o legislador socialista Didier Guillaume para o Ministério da Agricultura. Já o parlamentar de centro-direita Franck Riester irá suceder Francoise Nyssen como ministro da Cultura. Fonte: Dow Jones Newswires.