Ex-prefeituráveis da região têm queda de votos em dois anos

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



16/10/2018 | 07:56



Candidatos às prefeituras do Grande ABC em 2016 e que buscaram vaga de deputado na empreitada deste ano amargaram queda de votos em seu reduto eleitoral. A lista regional de ex-postulantes ao Paço tem dez figuras que sofreram esse impacto, com índice de redução de sufrágios, em média, da ordem de 59% (confira arte abaixo). Debutante nas urnas há dois anos, Sara Jane Zanetti (Rede), de São Caetano, e o ex-chefe do Executivo de Mauá Donisete Braga (Pros), que comandou a cidade por quatro anos – quando ainda era filiado ao PT –, encabeçam o rol negativo.

Sara Jane, pleiteante a federal, viu a sua votação encolher 81,95% em dois anos, caindo de 615 no páreo majoritário municipal para 111 votos – em seu domicílio, contabilizando somente as adesões na cidade. Também na briga por cadeira em Brasília, Donisete acumulou perda de 80,36% na comparação com a eleição anterior – contabilizando a votação de primeiro turno, com 41,9 mil votos. Desta vez, na tentativa de se livrar do revés em massa que varreu o PT em 2016, ele angariou 8.242 sufrágios em solo mauaense, frustrando as expectativas de retomar posto de parlamentar.

Além de Donisete no cômputo de ex-prefeitos, a lista inclui Aidan Ravin (Podemos), nome a estadual e chefe do Paço de Santo André entre 2009 e 2012. A diferença de votação em dois anos foi de 68,16%. Em 2016, quando entrou na disputa pelo Executivo pela terceira vez consecutiva, ele convenceu 56,8 mil eleitores, ficando fora do segundo turno. No dia 7, recebeu 18.088 sufrágios em território municipal, o que influenciou diretamente em sua derrota nas urnas, mesmo com a migração do PSB ao Podemos no período da janela partidária, tendo em vista menor linha de corte da legenda.

Outros dois ex-petistas, Rogério Santana (Rede), de Mauá, e Cleson Alves (Avante), de Rio Grande da Serra, ambos a federal, tiveram retração de 72,39% e 65,32%, respectivamente. Vereador pelo PT no passado, Rogério angariou 6.432 votos em 2016 e teve agora 1.776 na cidade. Cleson, por outro lado, registrou 2.595 e obteve 900. Também ex-parlamentar pelo petismo, Aldo Santos (Psol), de São Bernardo, assimilou 78% de redução (caiu de 6.972 para 1.488 no município). Professor Ivanci (PSTU), ex-prefeiturável de Diadema, apresentou queda de 72,81% – foram 146 votos.

Ex-vereador de Santo André, Ailton Lima (PSD), que surpreendeu em 2016 com votação de 49,9 mil votos, viu redução de 48,74%. No dia 7, a federal, com grande perspectiva sobre seu resultado na cidade, o pessedista teve 25,6 mil, e não conquistou vaga, assim como o correligionário Fabio Palacio, de São Caetano. Ele angariou 19,2 mil adesões há dois anos, mas – cotado a entrar na corrida em 2020 – recebeu 10,6 mil no último pleito no município (queda de 44,72%).

A única candidatura do rol a ter êxito na empreitada, apesar da diminuição de votos no reduto no período, foi do deputado federal Alex Manente (PPS). Foram 106,7 mil adesões em 2016, em sua terceira tentativa pelo Paço de São Bernardo. Reeleito ao Congresso, ele conquistou 52,6 mil na cidade no dia 7 – redução 50,70%.