Natalie Portman: 'Pare a retórica de que uma mulher é louca ou difícil'

15/10/2018 | 21:16



Natalie Portman mandou um recado para os homens que têm o hábito de chamar as mulheres de "loucas" ou "difíceis", em discurso como homenageada no evento Variety's Power of Women Event, na última sexta-feira, 12.

A vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Cisne Negro (2011) fez uma lista de conselhos sobre o que as pessoas podem fazer para ajudar as mulheres e aumentar a igualdade no mundo.

Uma das sugestões da israelense, no entanto, se sobressaiu e arrancou aplausos da plateia: "Pare a retórica de que uma mulher é louca ou difícil", disse Portman. "Se um homem lhe disser que uma mulher é louca ou difícil, pergunte a ele: 'Que coisa ruim você fez com ela?'".

Portman também foi ovacionada quando enfatizou a importância da diversidade. "Se algum grupo em que você está tem pessoas que só se parecem com você, mude esse grupo", sugeriu.

Na ocasião, foram homenageadas ainda a ativista Emma Gonzalez, as atrizes