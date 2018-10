FSA inaugura laboratório voltado à indústria automotiva, hoje

Da Redação



16/10/2018 | 07:00



A FSA (Fundação Santo André) inaugura hoje, às 21h, o primeiro laboratório da região dedicado a estudos, pesquisa científica e desenvolvimento de soldas com foco na indústria automobilística. O ato marca a abertura da 16ª Semana das Engenharias. Idealizado pelo coordenador do curso de Engenharia de Materiais da Faeng (Faculdade de Engenharia) da FSA, Jose Agustín Castillo Lara, o laboratório foi desenvolvido em parceria com empresas de tecnologia e funcionará por meio de cessão em comodato de equipamentos modernos.