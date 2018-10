USCS abre as portas para comunidade

Da Redação



16/10/2018 | 07:00



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) abrirá as portas neste sábado para interessados em ingressar no Ensino Superior. Na oportunidade, vestibulandos poderão conhecer um pouco mais dos cursos e infraestrutura da instituição, com diversas atividades.

No evento, o público poderá conhecer as características dos mais de 40 cursos de graduação oferecidos pela USCS, conversar com gestores e professores, participar de palestras, oficinas e outras atividades relacionadas à vida acadêmica e às profissões.

Entre as atividades programadas está maratona estudantil na qual grupos competem entre si, buscando encontrar soluções criativas para desafio específico. O espaço contará ainda com serviços à comunidade, arena geek, festival cosplay, atividades culturais, oficinas (grafitti, street art, youtuber, maracatu, circo etc) e espaço gourmet (feira gourmet e vegana).

No dia, a Plug Rádio USCS, rádio universitária da instituição comandada por estudantes de Jornalismo, realizará a cobertura e transmissão de todo o evento.

A estimativa é que 3.000 pessoas participem das atividades da USCS Day, segundo a organização da atividade.

A entrada e as atividades são gratuitas e abertas à comunidade. Interessados podem realizar inscrição no portal http://www.uscs.edu.br/hotsite/uscsday. A atividade acontece no campus Barcelona, em São Caetano, das 11h às 17h.

METODISTA

Na Metodista, o Dia da Universidade Aberta será realizado em 10 de novembro. Além de palestras gratuitas sobre questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o evento pretende ajudar na escolha profissional, com apresentações sobre cursos e carreiras.

Professores e coordenadores estarão à disposição dos candidatos durante todo o evento, que se estende das 10h às 15h nos campi Rudge Ramos e Planalto, em São Bernardo. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas no http://portal.metodista.br/dua.