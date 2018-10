Na reta final para o Enem, aulão ajuda vestibulandos na revisão de conteúdo

Daniel Macário

Diário do Grande ABC



16/10/2018 | 07:00



Faltando 18 dias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que neste ano ocorre nos dias 4 e 11 de novembro, estudantes apostam nos famosos ‘aulões’ oferecidos gratuitamente por instituições de ensino como estratégia para fazer a última revisão com prováveis temas que cairão no exame.

Além de apoiar os vestibulandos na maratona de provas que se aproxima, os encontros ainda servem como forma de motivação às vésperas da avaliação.

No domingo, o Atrium Shopping, localizado em Santo André, em parceria com o Centro Universitário da FSA (Fundação Santo André), realizará encontro preparatório, das 9h às 12h, na sala de eventos do Hotel Go Inn, na Rua Giovanni Battista Pirelli, 279, anexo ao empreendimento.

Entre os temas que serão abordados no ‘aulão’ estão atualidades e dicas para a realização do exame. O encontro será ministrado por Pedro Augusto Godeguez da Silva, professor das áreas de microeconomia, economia brasileira e internacional das faculdades de Economia, Relações Internacionais e Engenharias do Centro Universitário Fundação Santo André.

Na oportunidade, além de revisar conteúdos, os vestibulandos poderão participar de orientação vocacional em atividade realizada pela professora de Psicologia Doroty Mellero.

A ação é gratuita, mediante inscrição pelo site: https://goo.gl/R8pLxT até 18 de outubro, e doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos de Santo André. As vagas são limitadas.

EMOCIONAL

Às vésperas do Enem, treinar a concentração e a leitura para saber administrar bem o tempo de prova são os principais desafios para jovens estudantes.

Professor de Matemática do Colégio Farias Brito, Jorge Júnior recomenda que os participantes estejam atentos ao nível de dificuldade das questões. “A dica é que o candidato procure ler a prova e já resolver as questões mais fáceis e rápidas, aquelas que não precisam de cálculo algum, como as que envolvem projeções ortogonais, análise de gráficos e tabelas, por exemplo. Os itens mais complexos, com grande quantidade de números, devem ser deixados para o fim”, aconselha.

Uma boa estratégia para o exame para evitar perda de tempo na prova é ler atentamente os enunciados. “Compreender exatamente o que a questão pede é o primeiro passo para economizar tempo. O candidato precisa observar que toda questão do Enem tem um texto-base e logo abaixo tem o comando que direciona o que o elaborador quer daquele item”, destaca Jorge Júnior.

ATENÇÃO

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) divulgará nas próximas semanas os locais de prova do Enem. A previsão é que isso seja feito no dia 22 de outubro. Os candidatos poderão acessá-lo pela própria página do participante (enem.inep.gov.br/participante).

A dica é que, após verificarem os locais onde farão a prova, os estudantes conheçam previamente o caminho que será percorrido nos dias do Enem antes da data do exame para se familiarizarem com a rota, evitando imprevistos no dia.

Neste ano, o Enem será aplicado em dois domingos consecutivos. Na primeira data, os candidatos terão cinco horas e meia para responder questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo dia de exame, serão aplicadas questões para as disciplinas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.