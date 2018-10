Começa o Estado Novo

Ademir Médici



Getúlio Vargas se eternizava no poder. Ficou na Presidência da República durante todo o governo provisório (novembro de 1930 a julho de 1934). E continuava no cargo no governo constitucional. Em 1937 marcou-se o pleito para a escolha do novo presidente, em 3 de janeiro de 1938.

No Grande ABC a sucessão presidencial era o prato mais forte. A imprensa se dividia entre dois dos três candidatos. O Município, de apoio ao prefeito Felício Laurito, tinha em Armando Salles o seu candidato. O São Bernardo apoiava o candidato de Getúlio Vargas, José Américo. O terceiro candidato, o integralista Plínio Salgado, tinha menos aceitação, mesmo com as várias reuniões e comícios feitos na região.

A animação de pouco adiantou. Em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas anunciou a implantação do Estado Novo. As eleições de janeiro estavam canceladas. E a ditadura prosseguiria até 29 de outubro de 1945.

Um benzedor no metro quadrado mais caro de São Bernardo

A Rua José Versolatto, no Centro de São Bernardo, corre paralela ao Shopping Metrópole, numa área da cidade de outros grandes empreendimentos comerciais e residenciais. Diz-se: aqui é o metro mais caro da cidade, outrora ocupado, de um lado, pela Tecelagem Tognato, de outro, pelo campo do Vila Baeta FC.

As duas personagens de hoje, Ivone e Doroti, conheceram este espaço desde crianças: Ivone, filha de Irene Versolatto Fontana; Doroti, filha de Tenízia Versolato Barbato. Ivone e Doroti, netas do nono José Versolatto, o Bepe, um dos irmãos que vieram para colonizar a Vila Baeta Neves na década de 1920. E as duas primas foram ouvidas e filmadas para a festa do reencontro dos Versolatto, realizada no começo do mês.

Getúlio Vargas com Pereira Barreto. Ou: a Vila dos Versolattos

Nosso nono, José Versolatto, o Bepe, era uma pessoa muito amável com os netos, filhos, amigos, com todos. Uma pessoa maravilhosa. Ele benzia. Vinham pessoas até do Interior. Formavam-se aquelas filas de pessoas para se benzer contra bronquite, dor de cabeça, vermes, malfeito, quebrante. E todos ficavam curados. São Bernardo não tinha médicos. As pessoas procuravam os benzedores. E pelas ervas e pela fé, ficavam curadas. Por isso o nono era uma pessoa bastante querida.

Ele trabalhava no Grupo Escolar Dr. Baeta Neves, da diretora Dona Antoninha – professora Antonia Ortega de Abreu. A criançada o amava. Onde estava tinha aquele monte de alunos junto. Gostava de brincar, conversar. Dançava a catira com o amigo Dito Botão, que o acompanhava ao violão.

A maior parte dos oito filhos trabalhava na Mercedes-Benz. E era uma obrigação de todos eles passarem na casa do nono no fim do dia. Meu pai comprava um filão de pão. E quem passava em casa cortava um pedaço e recheava com mistura. Quando a gente ia jantar, não tinha mais mistura. Minha mãe, Irene Versolatto, precisava cozinhar de novo. Então se cantava assim, imitando uma música da época: “Na casa da Irene se come, se bebe, ninguém paga nada...”;

E era uma delícia. O lugar mais lindo que gente podia ter. Ficaram gravadas muitas coisas boas. A Rua José Versolatto é motivo de orgulho. Quando passamos por ela, nosso coração fica lá e vamos embora. Amamos aquele pedaço na Pereira Barreto e começo da Getúlio Vargas. É tudo para nós. Casava um, casava outro, cada nova família comprava um terreno próximo, construía sua casa. Vinham os filhos. A gente brincava, se entendia, tudo naquele pedaço.

Do nono Bepe guardamos muitas lições, como a honestidade e a fé que ele tinha e transmitia. Ele ajudava o próximo. E queremos que cada descendente leve essa alegria que ele tinha, ajudando, compartilhando.

"O País dos pedintes"

Eis que estou aqui no ‘Rei da Salsicha’ me deliciando, e o moleque me puxa a ponta do paletó.

– Me paga um sanduíche, tio?

É evidente que pago.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada no Diário em 16 de outubro de 1988 e republicada no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 16 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6885

-Manchete – Em São Bernardo, Pesquisa Diário leva candidato do PSB à renúncia. João Américo de Andrade Martins, ex-secretário de Serviços Urbanos, retirou sua candidatura a prefeito, alegando ter-se convencido de que teria poucas chances de escapar do quarto lugar.

- Propaganda na TV amplia votos nulos.

Memória – Diadema, sua história, sobre o livro lançado pela professora Sylvia Esquivel.

Memória eleições – O Diário passa a publicar uma segunda coluna Memória na mesma edição, focalizando a história das eleições municipais no Grande ABC desde os tempos de João Ramalho, nosso primeiro prefeito.

Em 16 de outubro de...

1918 – A gripe espanhola que grassa no Rio de Janeiro fez sua aparição em São Paulo.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: Estados Unidos condicionam a paz à entrega incondicional do militarismo alemão.

1938 – Fundado o Círculo de Trabalhadores Cristãos de São Caetano, o antigo Círculo Operário.

1973 – Fundada a Sociedade Amigos e Esportiva de Vila Vivaldi, de São Bernardo.

