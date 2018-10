Padrasto é suspeito de assassinar menino de 11 anos em Sto. André

Do dgabc.com.br



15/10/2018 | 19:03



Atualizado às 20h17

Menino de 11 anos é morto, supostamente, por padrasto em Santo André no Núcleo dos Ciganos, na região de Utinga, divisa com São Caetano, próximo à Avenida do Estado. Ele também teria ferido outra criança, seu filho biológico, 3 anos, transferida para o Centro Hospitalar Municipal Santo André.

Segundo vizinhos, foram ouvidos barulhos na casa por volta das 8h30. Entretanto, a mãe só encontrou a cena ao chegar do trabalho, por volta das 18h. O mais velho teria sido sufocado no quarto tentando defender o irmão, mas só laudo pode comprovar.

O homem acusado, que é ambulante de uma feira de Utinga e também da Craisa, está foragido.



Uma multidão de curiosos e vizinhos encontra-se no local, que foi isolado pelos policiais. O corpo do menino de 11 anos ainda está na casa.

(com informações de Bia Moço)