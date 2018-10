Watchmen da HBO ganha primeiro teaser; assista

15/10/2018 | 18:59



A HBO divulgou nesta quinta-feira, 15, a primeira imagem oficial de Watchmen, série derivada da graphic novel homônima roteirizada por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons.

A prévia traz um policial usando uma máscara amarela e acompanhada da frase: "quem vigia os vigilantes?". O personagem, que não possui um equivalente nos quadrinhos, ainda não teve a identidade divulgada, mas já instigou os fãs da série nas redes sociais.

Entre as hipóteses mais levantadas pelo público, estão uma suposta semelhança do policial com o anti-herói Rorschach e uma possível ligação do agente com os Minutemen, equipe de heróis que antecede os Watchmen nos quadrinhos de Moore.

A série de TV, que conta com Damon Lindelof (The Leftovers, Lost) como showrunner, tem o seu roteiro guardado a sete chaves pela emissora. A única descrição divulgada foi a seguinte: "situada em uma realidade alternativa onde super-heróis são tratados como bandidos, Watchmen abraça a nostalgia da graphic novel original inovadora e segue em busca de abrir novos caminhos próprios".

Nomes como Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II e Adelaide Clemens foram confirmados no elenco. O seriado tem previsão de estreia para 2019.