'Malhação' e 'The Voice Kids' são indicados ao Emmy Internacional

15/10/2018 | 18:39



O Brasil marcou presença em duas das sete categorias de indicados ao Emmy Internacional Kids 2018, anunciado nesta quinta-feira, 15, pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão.

Malhação - Viva a Diferença, escrita pelo veterano Cao Hamburguer (Castelo Rá-Tim-Bum e Um Menino Muito Maluquinho), é finalista na categoria séries, enquanto The Voice Kids concorre na categoria reality show, pelo segundo ano consecutivo.

A Rede Globo, emissora responsável pelas atrações, concorreu em 2017 com outras duas produções: a primeira temporada do The Voice Kids; e na categoria digital, com a websérie Eu Só Quero Amar, originada a partir de uma das tramas de Malhação - Seu Lugar no Mundo.

Os vencedores serão conhecidos no dia 9 de abril de 2019, em uma cerimônia em Cannes, na França.

Malhação

Dirigida por Paulo Silvestrini, a trama chamou a atenção por diversas 'primeiras vezes': em 23 anos no ar, a temporada foi a primeira a ser rodada na cidade de São Paulo, a ter cinco garotas protagonistas e exibir um romance entre duas meninas, com direito a beijo e final feliz.

A produção concorre com obras da Alemanha, Austrália e Canadá. Esta é a quarta indicação de Malhação ao Emmy Kids.

The Voice Kids

A temporada que teve Eduarda Brasil, de 15 anos, como vencedora, marcou a estreia de André Marques e Thalita Rebouças no comando da atração. Com direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg, o programa concorre com produções da China, Suécia e Reino Unido.