Ariana Grande faz primeira publicação nas redes sociais após terminar o noivado

15/10/2018 | 18:10



Ariana Grande fez sua primeira publicação nas redes sociais após o TMZ divulgar a notícia de que ela e Pete Davidson teriam cancelado o noivado e terminado o namoro. A cantora postou o roteiro do musical que irá fazer celebrando os 15 anos da peça Wicked na Broadway, A Very Wicked Halloween. Ariana escreveu:

Honrada por ser incluída na celebração de 15 anos do meu musical preferido de todos os tempos, não perderia isso por nada no universo.

Parece que a estrela está seguindo firme e forte, não é mesmo?! Uma fonte próxima a ela, teria revelado ao Radar Online que a cantora precisa ficar um pouco longe dos holofotes e que vai devolver o anel de noivado para Pete:

- Ariana precisa ficar alguns minutos longe dos holofotes e ficar sozinha para descobrir quem ela é. Ela vai devolver o anel para ele e não pretende reatar o namoro.

O TMZ publicou nesta segunda-feira, dia 15, que o relacionamento dos dois já não estava indo muito bem há algum tempo, e mesmo tentando reparar alguns danos o relacionamento estava seguindo sem que houvesse sentimentos. Uma prova disso seria uma fala de Davidson no programa Saturday Night Live, algumas semanas antes de ser divulgado o término do casal. No programa, Pete fala sobre a música do álbum Sweetener, de Grande, intitulada Pete Davidson:

- Você sabe, eu nem mesmo recebo patentes por essa música de Pete Davidson? Tipo, se nós terminarmos, e nós não vamos - nós vamos - mas nós não vamos. Estou brincando. Mas como em dez anos, se Deus proibir que isso aconteça, haverá uma música chamada Pete Davidson, tocando em alto-falantes no supermercado e eu vou trabalhar lá.

Alguns fãs parecem ter sentido pena do comediante, já que ele estava morando na casa de Ariana em Nova York e agora terá de deixar o imóvel. Então, os fãs de Pete fizeram uma vaquinha virtual arrecadando fundos para que o artista tenha um lugar para dormir. Foram criadas duas campanhas desse tipo no GoFundMe, uma pedia dois mil dólares, cerca de sete mil e 400 reais. A outra, mais ousada, pedia sete milhões de dólares, ou seja, mais de 26 milhões de reais.