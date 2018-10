Sem Modric e Rakitic, Croácia vence Jordânia em amistoso

15/10/2018 | 18:00



Atual vice-campeã mundial, a seleção da Croácia derrotou a Jordânia por 2 a 1, nesta segunda-feira, em amistoso disputado em Rijeka, diante de sua torcida. O time croata, em processo de renovação, não contou com dois dos seus principais jogadores: os volantes Ivan Rakitic, do Barcelona, e Luka Modric, jogador do Real Madrid, eleito recentemente o melhor do mundo.

Sem a dupla, o técnico Zlatko Dalic apostou num meio-campo com Marko Rog, Milan Badelj e Mario Pasalic. Outras ausências importantes foram o meia Perisic e os laterais Vrsaljko e Strinic - além deles, o goleiro Subasic e o atacante Mandzukic se aposentaram da seleção após a Copa do Mundo da Rússia.

Em compensação, a zaga era a mesma da final do Mundial, com Lovren e Vida. Este, por sinal, foi o responsável por abrir o placar. Aos 23 minutos de jogo, após cobrança de escanteio na área, o defensor escorou de cabeça e mandou para as redes.

Na etapa final, o segundo gol croata também saiu em lance de bola parada. Aos 18, Mitrovic escorou cobrança de falta na área e aumentou a vantagem dos anfitriões. Quando a fatura parecia garantida para o lado dos croatas, a Jordânia descontou, dez minutos depois. Baha Faisal cobrou falta por cima da barreira e contou com um desvio para enganar o goleiro Dominik Livakovic.

Este foi o segundo jogo da Croácia nesta rodada de datas Fifa, sempre alocadas em duplas no calendário da temporada. Na partida anterior, os croatas empataram sem gols com a Inglaterra, na quinta-feira passada, na mesma cidade.

Mais cedo, nesta segunda, a Arábia Saudita empatou com o Iraque por 1 a 1, na cidade de Riad, mesmo local em que a seleção saudita perdeu para o Brasil por 2 a 0, na sexta-feira. Em outro amistoso, a Austrália goleou o Kuwait por 4 a 0, na casa do rival. Os gols foram marcados por Khaled Ebrahim Hajiah (contra), Apostolos Giannou, Tom Rogic e Awer Mabil.