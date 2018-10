Com 1º tempo arrasador, Inglaterra bate Espanha fora de casa na Liga da Nações

15/10/2018 | 17:44



A Inglaterra contou com uma atuação inspiradíssima no primeiro tempo para derrotar a Espanha nesta segunda-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações. Mesmo atuando fora de casa, a quarta colocada da última Copa do Mundo venceu por 3 a 2 e embolou o Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do novo torneio da Uefa.

O time inglês devolveu a derrota sofrida diante dos espanhóis na estreia, por 2 a 1, em pleno Wembley. Com isso, foi a quatro pontos, na segunda posição da chave, dois atrás da própria Espanha. A Croácia está na lanterna do grupo, com apenas um ponto, mas com um jogo a menos.

Mesmo jogando fora de casa, a Inglaterra foi muito superior no primeiro tempo desta segunda, quando construiu o triunfo. Aos 15 minutos, em rápido contra-ataque, Rashford deu lindo passe para Sterling, que invadiu a área e bateu cruzado para marcar o primeiro.

Não demorou para que saísse o segundo. Aos 29, Kane recebeu no meio, girou sobre a marcação e deu passe preciso para Rashford, que aproveitou cochilo de Jonny Castro para invadir a área e marcar. Oito minutos depois, os visitantes ampliaram. Barkley deu lançamento perfeito para Kane, que aproveitou outra bobeada, desta vez de Sergio Ramos, e ajeitou para Sterling marcar sem goleiro.

Totalmente dominada na etapa inicial, a Espanha lançou a campo Paco Alcácer no início do segundo tempo. E no primeiro toque na bola, o atacante do Borussia Dortmund mostrou por que vive grande fase e descontou.

Os donos da casa tentaram de todas as formas incomodar e reclamaram demais de um pênalti em falha clamorosa do goleiro Pickford, que perdeu para Rodrigo e precisou se recuperar para conseguir o desarme, mas o árbitro considerou o lance normal. No último minuto, Sergio Ramos ainda marcou o segundo de cabeça, mas parou nisso.

Na outra partida do dia pela Liga A, a Islândia perdeu em casa para a Suíça, por 2 a 1, e está eliminada, sem pontuar. Seferovic e Michael Lang marcaram para os visitantes e Finnbogason descontou. Os suíços chegaram aos mesmos seis pontos da Bélgica, mas com um jogo a mais, e mantiveram chance de avançar às semifinais do torneio.

OUTROS RESULTADOS - Pela Liga B, a segunda divisão do torneio, a Bósnia recebeu a Irlanda do Norte e venceu por 2 a 0, com dois gols de Dzeko. O resultado levou a equipe a nove pontos, na liderança do Grupo 3 e com um pé na semifinal, enquanto os norte-irlandeses seguem sem pontuar e estão eliminados.

Pela Liga C, Estônia e Hungria empataram em 3 a 3 pelo Grupo 2, o mesmo no qual a Finlândia bateu a Grécia por 2 a 0. Pela Liga D, também foram duas partidas pelo Grupo 2. A Bielo-Rússia recebeu a Moldávia e não passou de um empate sem gols, enquanto Luxemburgo fez 3 a 0 sobre San Marino.