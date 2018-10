Hora da Aventura ganha continuidade com Simon e Marceline protagonistas

15/10/2018 | 17:28



Os fãs do desenho animado Hora da Aventura, que teve o último episódio exibido no dia 3 de setembro, podem ficar sossegados: A emissora Cartoon Network e a editora de quadrinhos BOOM! Studios anunciaram nesta quinta-feira, 15, uma nova minissérie que irá se passar após o final da série de TV.

No formato de histórias em quadrinhos, a série se chamará Adventure Time: Marcy and Simon, e será assinada por Olivia Alson, dubladora da personagem Marceline, e ilustrada por Slimm Fabbert, responsável pela arte de Adventure Time 2017 SPOookTACULAR #1. A capa principal fica por conta de Brittney Williams (Goldie Vance), enquanto Lisa Dubois (Rugrats), Sofie Drozdova (Regular Show) e Ashley Morales assinarão as variantes.

Contém Spoilers

De acordo com o site americano Comic Book, a novela em quadrinhos dá continuidade ao reencontro entre Marceline e Simon. Já curado da condição de Rei Gelado, e ao lado da vampira, o cientista se esforçará para consertar as loucuras que cometeu quando estava sob a influência da coroa, fonte dos seus poderes de gelo.

À publicação, Alson afirmou que ter interpretado a personagem por oito anos a "ensinou muito sobre ela" e que planeja "manter o espírito dos mortos vivos vivo no Adventure Time". Fabert detalhou que a história entre Marceline e o Rei do Gelo é sua parte favorita da série. "Muita sorte de começar a trabalhar em uma história em quadrinhos que explora o relacionamento deles no presente", diz.

A publicação é prevista para o dia 16 de janeiro de 2019.