Simone reclama de tamanho do prato em restaurante: Só vento e peixe

15/10/2018 | 17:10



Simone Mendes, da dupla Simone e Simaria, mostrou que não tem frescura com comida!

Durante jantar em restaurante fino com o marido, a cantora usou seu Instagram para reclamar do tamanho do prato.

Bem humorada, disse: Comida de rico eu já disse, é difícil. Não tem nada, só vento e peixe.