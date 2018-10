São Caetano recebe versão adulta de ‘A Cigarra e a Formiga’

Miriam Gimenes



16/10/2018 | 07:43



A fábula da cigarra e a formiga nos é contada desde pequenos. Mas, na sexta-feira, a partir das 20h, o espetáculo A Cigarra e a Formiga para Adultos será encenado no Teatro Paulo Machado de Carvalho, a partir das 20h. Ricardo Leitte assina o texto e a direção, e Lucí Fragnan, a produção executiva.

Nessa versão da famosa história escrita por La Fontaine, a cigarra (interpretada por Alexia Twister) passa todo o verão cantando na Vila dos Insetos, o que irrita profundamente a trabalhadora e sistemática Formiga (Valenttini). Chega o inverno e, com ele, o Pernilongo (Ricardo Leitte).

O ambiente, então, fica propício para o desenrolar de uma divertida rivalidade entre as duas amigas, que fazem de tudo para conquistar o novo e cobiçado inseto das redondezas.

O teatro fica na Alameda São Caetano, 840. Os ingressos são gratuitos e serão Distribuídos no local uma hora antes do início do espetáculo.