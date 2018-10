Ritmo da cultura cigana

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



16/10/2018 | 07:39



Um dos maiores nomes representativos da cultura cigana, os Gipsy Kings estão há mais de 30 anos na estrada da música desde o primeiro álbum, lançado em 1987, de nome homônimo ao da banda. Incorporando ritmos como o flamenco, rumba, a salsa e o pop, são donos de canções icônicas como Bamboléo, Djobi Djoba e Volare. Em passagem pelo Brasil, a banda estará em São Paulo para dois shows, que acontecem nesta quinta e sexta, às 22h, no Espaço das Américas.

O grupo consolidou-se no Sul da França, mas mantém suas origens espanholas fortemente presentes, afinal, foi fundado por filhos de imigrantes que fugiram da Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola. Atualmente, a banda é liderada pelo vocalista Nicolas Reyes e pelo guitarrista Tonino Baliardo, sendo composta ainda por integrantes das duas famílias, como Canut Reyes (vocal de suporte e guitarra), Diego Baliardo (guitarra) e Paco Baliardo (guitarra).

O último álbum dos Gipsy Kings, Savor Flamenco, foi lançado há cinco anos e foi o responsável por dar à banda o primeiro Grammy na categoria melhor álbum musical. Atualmente, o grupo está preparando um novo trabalho. Intitulado Evidence, está marcado para estrear no início de 2019. Algumas das canções do disco estarão presentes nas apresentações desta semana em São Paulo. “Estamos tocando nosso novo material e também músicas do nosso passado. É uma ótima mistura”, conta o guitarrista Tonino Baliardo em entrevista ao Diário.

Ele ainda acrescenta que, além das faixas mais recentes, o modelo do show está diferenciado. “Nos últimos anos temos levado nossos filhos para tocarem conosco, então teremos um pouco dos modelos de nossos velhos shows junto a uma nova geração. Nós esperamos que isso faça a diferença para os nossos fãs, e queremos continuar nos apresentar desta maneira.”

Não é a primeira vez em que os Gipsy Kings vêm ao Brasil – em 1992, por exemplo, a banda se apresentou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O guitarrista relembra das turnês pelo País com entusiasmo e ansiedade para voltar aos palcos brasileiros. “O que mais amamos aqui são as pessoas, a apreciação e desejo que eles têm pela música são encantadores. É difícil de superar”, comenta, deixando um recado para aqueles que forem aos shows: “Nós mal podemos esperar para aproveitar o espírito do País. Vamos trazer conosco a mesma energia que os brasileiros nos trazem, então estejam prontos”.

Além dos shows em São Paulo, a banda segue com apresentações no Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

Gipsy Kings – Música. No Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795, em São Paulo. Quinta e sexta, às 22h. Ingr.: R$ 100 a R$ 300 na bilheteria local ou Ingresso Rápido.