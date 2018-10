Do dgabc.com.br



15/10/2018 | 16:02



Apesar do foco principal ser a conquista da Libertadores, o Palmeiras gostou de chegar à liderança do Brasileiro-18. Com times alternativos e jogando melhor do que os adversários, a torcida tem mais de um motivo para comemorar com alegria e sonhar com dois títulos neste ano. Isso sem considerar que a decisão do Paulistão continua polêmica e o primeiro jogo semifinal contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, teve um erro gigantesco da arbitragem. No mínimo. Porque o gol palmeirense anulado foi uma sacanagem.



O Palmeiras chega aos 59 pontos em 29 jogos. Tem o maior número de vitórias, 17 e a maior porcentagem de performance, 67,8%. O saldo de gols também é muito bom. São 27, bem acima do Internacional que tem 19.



Depois que chegou ao primeiro posto o Verdão não foi mais alcançado. Nem por Inter, Flamengo e muito menos pelo São Paulo, que com a queda de produção no segundo turno, está em 4º. lugar na classificação.



A disputa pelo título do Brasileiro deste ano deverá acontecer entre Palmeiras, Internacional e Flamengo. E mesmo com o foco na Libertadores, não é possível tirar o favoritismo verde no Nacional.



Melhor para o coração



Ainda bem que não fui pra Ribeirão Preto no domingo. Meu velho e bom coração agradeceu porque se sentiu ameaçado. O jogo do Comercial contra o bravo São José, que valeu o acesso à Série C do Paulista, teve momentos de forte emoção. Diante dos fatos, acho que nem com o marcapasso meu coração suportaria.



O Comercial esteve atrás do placar duas vezes. Apenas o empate bastava. E os dois gols do Bafo surgiram nos acréscimos do primeiro e segundo tempo. Os mais de 11 mil espectadores, além da alegria e comemoração, passaram pelo teste cardíaco.



Quem está acostumado a acompanhar o Brasileiro pode até desdenhar a nossa conquista. Não é fácil tocar o futebol no interior. E a terceira divisão pode parecer coisa de terceira categoria. Mas para nós, humildes bafudos emocionados e felizes, parece a Champions Ligue.