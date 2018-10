Casal andreense comemora bodas de prata em espaço gastronômico da região

Stefanie Sterci



Em comemoração aos 25 anos de casamento, os moradores de Santo André, Gianna Roselli e Robson Lemos Venâncio reuniram-se com amigos e familiares em jantar em espaço gastronômico italiano da cidade. “Foi maravilhoso ter todos compartilhando esse momento tão especial em nossas vidas. Todos foram e são muito importantes nesse tempo em que estamos juntos”, comenta Gianna. A médica ginecologista e o advogado casaram-se em 1993, na Catedral do Carmo, e, por isso, realizaram missa no mesmo local para celebração das bodas de prata.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Guerreiros

O Warriors Festival, disputa de artes marciais em Santo André, reuniu mais de 200 atletas de 18 escolas da região para diferentes modalidades da luta. A ação, que teve como ponto alto apresentações de danças chinesas, arrecadou uma tonelada de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Brilhantes

Representada por 25 atletas do Centro de Treinamento Técnico Ouro Fino, a equipe de Ginástica Rítmica da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Ribeirão Pires conquistou a primeira colocação na categoria A, até 10 anos, no Torneio de Conjuntos, em Mauá. “A modalidade tem representado muito bem a cidade”, comenta o secretário da Pasta, Iuquio Ywasaki.