Pedro Bial revela com qual ex-BBB mantém contato e tem amizade

15/10/2018 | 15:11



O apresentador Pedro Bial revelou qual entre as centenas de participantes do Big Brother Brasil, programa que apresentou por mais de uma década, tornou-se seu amigo após o programa em entrevista ao canal do YouTube Pretexto.

"Eu fiquei amigo de uma pessoa do BBB só no 15º, que foi o Adrilles Jorge, um poeta de grande valor, homem cultíssimo. Até hoje a gente se fala", contou.

O apresentador ainda falou a respeito de como algumas pessoas que acompanhavam sua carreira jornalística desaprovaram sua decisão de apresentar o reality show: "De repente elas se sentiram traídas e abandonadas por esse cara que trocou o que elas consideravam nobre por algo que elas consideravam pobre, que era a apresentação de um programa de entretenimento. No entanto, pra mim, aquela pobreza tinha muita riqueza."

"Eu gostava justamente de revelar o rico dentro do aparentemente pobre, o bonito dentro do aparentemente feio, o inteligente dentro da aparentemente burra. E isso várias vezes aconteceu no BBB. Pra mim foi muito legal, eu realmente curti", complementou.

Por fim, Bial também falou a respeito de seus conhecidos discursos de despedida aos integrantes dos 'paredões' (eliminações) do programa: "Gostava de brincar nos textos de eliminação, adorava. Fazia aquilo com grande capricho, ficava um tempão produzindo, era gostoso."