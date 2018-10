Aprendizados, livro de Gisele Bündchen, chega às livrarias brasileiras

15/10/2018 | 15:10



Ser uma das maiores modelos do mundo não é fácil! Para chegar lá, é preciso enfrentar muitos desafios antes. Em Aprendizados - Minha caminhada para um vida com mais significado, Gisele Bündchen conta cada um deles. Desde sua infância na cidade de Horizontina, em Porto Alegre, passando pelas crises de ansiedade que teve quando morava sozinha em Nova York, nos Estados Unidos, aos 23 anos de idade.

Em seu livro, a modelo acrescenta um tom motivacional e revela os quatro fundamentos que a fizeram chegar no topo de sua carreira: clareza, foco, dedicação e humildade. Foi considerando esses quatro aspectos que a modelo conseguiu encarar o desfile da Givenchy, aos 18 anos de idade, que quase a fez desistir da carreira ao saber que teria de desfilar apenas com uma saia, sem a parte de cima da roupa.

Em um trecho do livro, Bündchen fala sobre a importância do autoconhecimento e de como ele a fez crescer como pessoa e como profissional:

Uma intenção que tento pôr em prática todos os dias é levar a vida com o máximo de consciência possível - de mim mesma e de tudo que acontece ao meu redor. Isso significa estar totalmente presente em todos os momentos da minha vida enquanto eles estão acontecendo. Acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes da vida. Mas é claro que se trata mais de um processo contínuo do que uma meta.

Depois de se aposentar das passarelas, a gaúcha se dedica às campanhas pontuais, à família e à causa ambiental com o projeto Água Limpa, junto de seu pai. Toda a renda arrecadada com a venda do livro será revertida para o projeto que tem o objetivo de restaurar a mata nativa nas margens de rios, evitando a escassez de água no futuro.