Em período sabático nos EUA, Tiago Iorc teria reunido papéis para pedir visto do país

15/10/2018 | 15:10



O cantor Tiago Iorc está vivendo um período sabático em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele fez um post relembrando sua carreira de 10 anos, e dizendo até já ao fãs, em janeiro de 2018.

Agora, segundo publicação feita pela revista Veja no domingo, dia 14, ele teria até reunido papéis para solicitar o visto de permanência no país da América do Norte, mas desistiu de dar entrada no pedido.

Ainda segundo a Veja, em LA, ele não se recusa a tirar fotos ao lado de fãs, mas pede que eles não coloquem as imagens em redes sociais. O empresário dele, Felipe Simas, afirma que o sabático não tem data para terminar.