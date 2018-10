Saiba como ficará a linha de sucessão ao trono da realeza britânica com a chegada do filho de Meghan Markle e príncipe Harry!

15/10/2018 | 15:10



Meghan Markle e príncipe Harry mal anunciaram que serão pais em breve e as pessoas já estão começando seus palpites de qual será o nome do bebê! Segundo o TMZ, a empresa de apostas Ladbrokes já contabilizou quais são os nomes mais escolhidos pelos britânicos para o bebê.

Até o momento, os favoritos são Victoria, Albert, Arthur, Philip e Alice. Em relação à possibilidade de o casal escolher o nome da mãe de Meghan, Doria, ou de sua irmã, Samantha, as chances são baixas.

Agora, quanto a linha de sucessão ao trono da realeza britânica, há poucas chances de o filho de Meghan e Harry se tornar rei ou rainha um dia. Isso porque ele ficará em sétimo lugar na lista, como conta o Just Jared. Com o nascimento do bebê, a linha de sucessão ficará da seguinte forma: príncipe Charles, príncipe William, príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Louis, príncipe Harry, o filho de Harry e Meghan, seguido do príncipe Andrew e da princesa Beatrice e, por fim, a princesa Eugenie.

O filho do casal não terá o título de príncipe ou princesa, como conta o MetroUK. Segundo o site, o fato de Harry e Meghan terem ganhado os títulos de duque e duquesa de Sussex faz com que o primeiro filho do casal ganhe automaticamente o título de conde de Dumbarton, e caso eles resolvam ter mais filhos, a lei assinada pela rainha em 1960 determina que eles fiquem conhecidos apenas como lord ou lady.

Vale lembrar que, de acordo com esta lei, na família do príncipe William apenas o primeiro filho deveria receber o título de príncipe, mas a rainha decidiu abrir uma exceção e alterar as regras, permitindo que todos eles usem o título. Então, quem sabe ela também não faz alguma mudança em relação ao filho de Meghan e Harry, não é mesmo?