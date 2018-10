Advogados recebem carteiras em cerimônia de entrega são-bernardense

Stefanie Sterci



15/10/2018 | 14:30



Em encontro tradicional, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) realizou a entrega de carteiras para 75 novos advogados aprovados no último exame da Ordem, além de contemplar durante solenidade 30 estagiários. Na ação, o secretário-geral da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva Santos, representou a entidade na Casa da Advocacia de São Bernardo, recebido pelo presidente da 39ª subsecção Luis Ricardo Vasques Davanzo. “A missão de quem recebe a sua qualificação é de enfrentar, doa a quem doer, aqueles que não pretendem respeitar o direito do cidadão”, discursou Santos, que ainda ressaltou o ingresso de novos colegas na profissão como uma grande vitória da cidadania e da área. Entre as próximas atividades do grupo está o primeiro Advo Cão&Cia, promovido pela Comissão Proteção Defesa Animal, no sábado, com paPresidente da subsecção da Ordem dos Advogados de São Bernardo comanda sessão solene de entrega de carteiras a novos advogados lestras e arrecadação de ração.

Igualdade

Associação Solidariedança de Arte e Cultura comemora a venda total de ingressos para o espetáculo homônimo, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Com foco na inclusão, as apresentações nas modalidades dança de salão, balé clássico e jazz também incluirão o uso de cadeira de rodas. “O objetivo é propor à comunidade, através da arte democrática e as possibilidades de expressão, um novo olhar e mistura entre deficiência e não deficiência”, explica a fundadora e diretora artística da instituição, Cintia Lima.

Alegria

São esperadas 500 pessoas, entre petizes e adultos, para a terceira edição da Festa das Crianças do Grupo de Apoio, em Diadema. A instituição, que atende à comunidade local, contará com a participação da Secretaria de Cultura, com o projeto Vem Dançar, e da Guarda Municipal, com apresentação de teatro educativo. “Quando entender o valor da transformação de vidas, entenderá o nosso propósito”, conta o advogado e presidente da Associação Amigos do Jardim Sapopemba – coordena o grupo –, Maurício da Costa.

Patinhas

Atividade tradicional no Golden Square Shopping, o Encontro de Raças terá mais uma edição, hoje. Em parceria com o grupo Pug Amigos de São Paulo e Grande ABC, a ação tem enfoque social de arrecadação de ração para ajudar cães pugs vítimas de maus-tratos. Os donos dos pets conhecerão mais sobre leishmaniose visceral canina com palestra de Marli Pó, criadora de campanha de conscientização da doença. Além disso, o centro de compras ainda terá espaço para a doação de sangue dos bichinhos, que precisa ser pré-agendada.