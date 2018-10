Bolsas da Europa fecham sem direção única de olho em Brexit e balanços nos EUA

15/10/2018 | 14:30



As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 15, com os investidores ponderando os desdobramentos em relação às negociações da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e antecipando a temporada de lucros dos EUA, na esperança de que os fortes resultados corporativos possam ser a próxima etapa positiva para as ações da zona do euro. O índice Stoxx 600 0,1%, aos 359,31 pontos.

A bolsa de Londres terminou em alta de 0,48%, aos 7.029,22 pontos; a bolsa de Paris caiu 0,02%, aos 5.095,07 pontos e Frankfurt ganhou 0,78%, aos 11.614,16 pontos. Já a bolsa de Milão avançou 0,16%, aos 19.287,64 pontos; Madri acelerou 0,24%, aos 8.923,70 pontos, e Lisboa recuou 0,20%, aos 4.996,54 pontos.

A bolsa de Londres conseguiu arrancar ganhos ajudada pela tentativa de barganha após as pesadas perdas da semana passada e pelos ganhos em empresas de metais preciosos, devido ao aumento dos preços do ouro e da prata. As empresas exportadoras foram beneficiadas devido ao enfraquecimento da libra devido às preocupações com o Brexit. A mineradora de metais preciosos Randgold registrou a maior alta, de 5,15%, enquanto a Fresnillo subiu 4,1%.

A maioria das praças europeias, porém, subiu na expectativa com o início da temporada de balanços nos EUA. O Bank of America (BofA), segundo maior banco dos EUA em ativos, divulgou que teve lucro líquido de US$ 7,167 bilhões no terceiro trimestre do ano, 32% maior do que o ganho de US$ 5,424 bilhões obtido em igual período de 2017. O lucro por ação ficou em US$ 0,66 entre julho e setembro, superando a previsão de US$ 0,62 de analistas consultados pela Refinitiv.

A política europeia também ficou no foco depois que os aliados da chanceler alemã, Angela Merkel, sofreram um revés na Bavária, com a pior eleição desde 1950. Quanto ao Brexit, o Reino Unido e a União Europeia não conseguiram um acordo para a fronteira irlandesa no fim de semana. A próxima cúpula da UE, que terá o Brexit no centro novamente, deve começar na quarta-feira.

Pela manhã, em um discurso, a premiê britânica, Theresa May, disso que as negociações estão entrando em estágio final, mas que ainda há necessidade de solução emergencial para fronteira irlandesa. "Principal discórdia atual com a UE é sobre cenário de Brexit sem acordo", disse May.

Enquanto isso, a Itália deve apresentar sua controversa proposta orçamentária ainda hoje, que fará com que o país conquiste a UE com um déficit orçamentário mais alto que a comissão europeia acredita ser fiscalmente responsável.

Fatores geopolíticos também estiveram no foco do mercado, com as principais companhias petrolíferas, em particular, observando uma disputa entre os EUA e a Arábia Saudita por um jornalista dissidente desaparecido. (Com informações da Dow Jones Newswires)