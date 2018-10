Feasa apresenta peça teatral Apocalipse em Caruaru

Stefanie Sterci



15/10/2018 | 14:00



Foram três dias de apresentações do espetá- culo beneficente Apocalipse em Caruaru, em prol da Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, com o Teatro Municipal comportando 200 pessoas por noite. Os comentá- rios nos bastidores enalteceram desde a atua- ção, a produção ao cenário, composto totalmente por papelão, com foco no incentivo à reciclagem e à sustentabilidade. “Além do valordosingressos, arrecadamos durante as apresentações R$ 502, quando falamossobre fazer a diferença e cadaumaliser o nosso guindaste,fazendo alusão à peça”, comenta a responsável pela capta- ção de recursos da entidade, Eunice Santos. Agora, o grupo prepara-se para as exibi- ções extras no Clube Atlético Aramaçan, na quarta e na quinta-feira, às 20h.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Infância

“Queremos oferecer cultura eolazer para as crianças”, explica o coordenador do Centro Educacional de Santo André da Vila Floresta, Rodnei Azevedo, sobre programação voltada ao público infantil. A ação de hoje será oficina de brinquedos.

Baixinhos

Show Txutxucão e Sua Turma, com personagens da Casa X, agita o shopping Praça da Moça, hoje, em Diadema. A atividade, gratuita, começa às 16h.

Vida marinha

Até segunda-feira, o Atrium Shopping recebe exposição e atividades de educação ambiental em parceria com a Sabina Escola Parque do Conhecimento.