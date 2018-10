Profissionalizar gestão nas PMEs

O ambiente corporativo de quem lida com o poder público passa por fortes mudanças. A mais relevante decorre do combate à corrupção e da série de leis decorrentes, num cenário que atinge a rede de fornecedores e prestadores de serviços das empresas de todos os portes e ramos de atividade.

A Lei Anticorrupção responsabiliza empresas, não excluindo a responsabilidade civil de seus dirigentes ou administradores ou qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito à administração pública. A lei visa fortificar os mecanismos que as empresas possuem sobre suas operações em torno do cumprimento da legislação nacional e das regulamentações específicas de cada setor da economia. Essas ferramentas de controle são nominadas mundialmente como programas de compliance, ou seja, de conformidade com as leis.

A regulamentação para que a Lei Anticorrupção seja aplicada impõe o modo como empresa deve se preparar para empreender as atividades junto a qualquer esfera da administração pública. A lei pretende o fortalecimento de punições mais rigorosas aos comprovadamente partícipes em escândalos. Sua eficácia depende da postura ética dos executivos.

A Lei Anticorrupção tem de ser aplicada a todas entidades jurídicas independentemente de sua forma societária, faturamento, tamanho etc. A dimensão do impacto da legislação está eclipsada na medida em que o tema tem sido quase sempre relacionado às grandes corporações. Essas já possuem muitos procedimentos e controles que atendem as exigências da lei, podendo existir algumas implementações ou melhorias para se adaptarem. Nas maiores companhias, o sistema de procedimentos e controles passa por constante atualização, além de contar com auditorias interna e externa, governança corporativa e outros mecanismos para prevenção e detecção de irregularidades.

O maior desafio é sua adoção por pequenas e médias empresas cuja parcela significativa não possui procedimentos e controle formalizados, que estão sobre gerência de grupos familiares. Assim, é imprescindível para esse setor ter seus procedimentos e controles internos formalizados e bem sedimentados. Se uma indústria gigantesca implanta procedimentos de compliance, os fornecedores da sua cadeia produtiva, consequentemente, terão que adotar medidas de conformidade com a lei.

Portanto, este é momento que possibilita às empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, se estruturarem para que o País cresça e alavanque a economia. Quem não se adequar a esta realidade não sobrevirá às exigências do mercado.

Marcello Lopes é sócio da LCC Auditores e Consultores e mestre em contabilidade.

Palavra do leitor

João Ramalho e Bartira

Gostaria de registrar minha admiração e gratidão pela impecável matéria sobre João Ramalho e Bartira (nossa Princesa Isabel), assunto de destaque na edição de ontem do nosso Diário (Cultura&Lazer). Trata-se de exemplo do bom jornalismo, coisa tão rara nos dias de hoje. Parabéns à equipe do Diário, pois, além da competente pesquisa e brilhante texto da jornalista Miriam Gimenes, o artigo é enriquecido por um suporte gráfico de elevado nível de qualidade e criatividade. O trabalho de pesquisa, desenvolvido pelas batalhadoras Damiana e Andréia, fruto de iniciativa pessoal, contando apenas com recursos próprios, recoloca a secular questão das origens de nossa região sob novo foco, contando agora com documentação de cuja autenticidade não há como duvidar. Espero que nossas autoridades, e nossos colegas memorialistas, venham a dar o devido reconhecimento e apoio para que ambas possam dar continuidade a tão importante iniciativa.

Antonio de Andrade

Santo André

Como entender?

A gente sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas que tem coisa estranha neste pleito eleitoral, ah, tem! Um dos eleitos para o Senado no Estado de São Paulo, do mesmo partido do candidato mais bem colocado à Presidência, declara seu apoio ao postulante a governador que, por sua vez, apoia o candidato da outra legenda. Como perguntar não ofende, será que, de forma indireta, o senador não estaria reforçando a candidatura do oponente ao seu partido? Queria muito entender...

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Estamos de olho

Mais uma vez o Grande ABC fica com pequena bancada de deputados, seja na Assembleia ou na Câmara Federal. A esperança é que os eleitos pela nossa região possam, enfim, brigar por interesses das sete cidades e deixem de lado disputas políticas entre partidos e prefeitos. O eleitor deu recado nas urnas ao condenar a velha política, o uso de uma eleição como trampolim para a seguinte. Aqui no Grande ABC não será diferente. Estaremos atentos se os nossos deputados, eleitos com a bandeira do regionalismo e da batalha intransigente das pautas da região, quiserem mudar seus rumos políticos daqui a dois anos.

Ana Lúcia Souza

Diadema

Problemas viários

Há pouco tempo, a Prefeitura de Santo André alterou o viário das ruas da Vila Valparaíso, tirando a mão dupla de série de vias, medida essa que considerei correta. O grande problema é que há falhas graves de sinalização. Nas esquinas das ruas Tupi e Atibaia é quase imperceptível a placa de preferência, o que gera constantes batidas. O mesmo acontece nas esquinas das ruas Atibaia e Amparo. Peço que a Prefeitura conserte esses problemas, que melhore a sinalização, para que as mudanças feitas recentemente sejam boas por completo.

Jonas Coelho da Silva

Santo André

Perfil político

Como eleitor e cidadão de Santo André discordo da matéria (Política, 13) colocada anteriormente por quem de direito sobre atuação do prefeito Paulo Serra, alegando que nosso prefeito foi responsável pela péssima atuação política dos candidatos a deputados estaduais e federais em nossa cidade neste pleito eleitoral. Quero lembrar que nosso prefeito não é avalista do perfil político de ninguém, apenas é digno de nosso respeito e livre para avaliar e recomendar um político a quem assim se interessar. Os méritos devem ser conquistados pela conduta do perfil político-administrativo de cada um que se apresentar. Cabe ao povo escolher a quem de direito. Se não conseguiram chegar lá, que façam mais e por onde merecer. E aqueles de outras cidades, eleitos, que façam valer a qualquer custo por todas as cidades, não só a Santo André. Porque quem tira um presidente da cadeira tira um ou vários deputados estaduais ou federais. Se estes duvidam, é só tentar a sorte. Juntos sempre seremos mais.

Edson Campelo

Santo André

Irmão Antonio

O caminho natural do ser humano é respeitar o seu próximo e tratá-lo como gostaria de ser tratado. Mais do que isso, muito respeito acima de tudo pelas pessoas. O Antonio Natal Buonfiglio era assim, simples em tudo, até no trajar. Mesmo presidente da Câmara Municipal de São Bernardo (no biênio 1991-1992), era igual a seus iguais, não fazia distinção entre as pessoas, mas tratava a todas com respeito. Por mais que tivesse problemas administrativos, como presidente, procurava, com sua assessoria, achar uma solução. Simples assim. Atendia a todos indistintamente. Assim era Antonio. Servidor acima de tudo e reto em sua atitudes. Simples assim. Deixa saudade aos amigos.

Carmine Mario Buonfiglio

Santos

Neocristão

O neocristão Fernando Haddad compareceu a um ato religioso numa Igreja Católica em homenagem à Padroeira do Brasil. Certamente tudo ali foi inusitado, mas o mais extraordinário foi assisti-lo participar do sacramento da comunhão. Pelo catecismo da Igreja Católica existem alguns requisitos para esta participação, mas o que vale mesmo são as imagens que certamente utilizará na campanha para tentar obter o voto de católicos incautos. Triste mesmo foi ver o pastor de almas que se permitiu atuar na pantomina.

Marco Antonio Esteves Balbi

Rio de Janeiro