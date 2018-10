Dívida a ser resgatada

Do Diário do Grande ABC



15/10/2018



Dos sete municípios do Grande ABC, apenas Santo André e São Bernardo se movimentam de olho em programa do governo federal que pode liberar até R$ 150 milhões para cada projeto de urbanização e regularização fundiária em assentamentos precários. Nada garante que as propostas levadas ao Ministério das Cidades serão aprovadas e os recursos, liberados. Até porque, sequer há certeza de que o próximo presidente eleito dará continuidade à iniciativa, destinada a oferecer o mínimo de dignidade a milhões de brasileiros que hoje vivem em submoradias, muitas penduradas em barrancos ou à beira de córregos poluídos, sem energia elétrica e saneamento básico.

Obviamente, o que se espera é que o futuro mandatário da Nação tenha consciência de que programas como este, batizado Pró-Moradia, não podem ser deixados de lado simplesmente porque foi gerado em outro governo. Nem mesmo o discurso de que faltam recursos é suficiente para que vá parar no fundo de escaninhos em Brasília. Com certeza, se cortar na carne, enxugar ministérios e reduzir o tamanho da máquina haverá dinheiro até para construir moradias para população quase esquecida pelo poder público, salvo raras exceções. Afinal, produzir habitações não está no escopo do programa.

Não é segredo para nenhum administrador público da região que parcela da população de cerca de 2,7 milhões de habitantes vive em núcleos que se encaixam nos critérios estabelecidos pelo Pró-Moradia para aprovar projetos e liberar recursos. Portanto, é de se estranhar que apenas Santo André e São Bernardo tenham começado a mapear áreas que se enquadram no perfil e cujas propostas dificilmente serão vetadas em Brasília.

E, mesmo que vetadas por esse ou aquele motivo, cabe aos prefeitos e a seus auxiliares continuar em busca de recursos externos ou encontrar alternativas para garantir vida mais digna a uma população que está à margem. Não se discute que as obrigações são muitas, mas também não se discute que o Brasil como um todo, e os municípios em particular, têm uma dívida social imensa para resgatar. Moradia é uma delas.