Haddad propõe equilibrar contas com reformas tributária e bancária

15/10/2018 | 12:58



O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, reforçou sua proposta de equilibrar as contas públicas com reformas tributária e bancária e fazendo investimentos para incentivar o crescimento da arrecadação. O ex-prefeito de São Paulo falou ainda em perseguir um regime único de Previdência começando a ajustar os regimes próprios de Estados e municípios.

Nestas segunda-feira, 15, Dia do Professor, o presidenciável do PT prometeu deixar mais claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) a proibição do método de educação à distância no ensino fundamental - numa contraposição a uma proposta de Jair Bolsonaro (PSL).

O petista reforçou o discurso de que Bolsonaro é um risco para a democracia e que o quadro está sendo "naturalizado" no País. "Tem muita violência na rua. As pessoas estão com medo de se manifestar, as que se manifestam sofrem constrangimentos imediatos."