Começam apostas sobre o nome do filho de Meghan Markle e Harry

15/10/2018 | 12:22



Horas após o anúncio da gravidez de Meghan Markle, casas de apostas locais já se movimentam em torno do nome do novo "bebê real". Tradicionalmente, o sexo dos herdeiros só é divulgado após o nascimento.

Em abril, aconteceu o mesmo com o terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William. O nome mais cotado na ocasião foi Arthur, que era um dos reis mais conhecidos da Inglaterra, seguido de Albert, nome do marido da rainha. Por fim, o casal escolheu Louis Arthur Charles. O duque e a duquesa de Cambridge são pais de George, de quatro anos, e Charlotte, de dois.

Após a notícia da chegada do primeiro filho ou filha de Meghan e do príncipe Harry, casas de aposta de toda a Inglaterra já listam os possíveis nomes. Os favoritos no ranking são Diana, Alice, Arthur, Philip e Victoria, de acordo com informações do "repórter real" Richard Palmer, em seu perfil oficial no Twitter.

O bebê de Meghan e Harry deve nascer na "primavera de 2019", de acordo com informações oficiais do Palácio de Kensington. Eles se casaram no dia 19 de maio, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores pelo mundo.