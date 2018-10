Lesionado no joelho, Fiuk não participa de 'Dança dos Famosos'

15/10/2018 | 12:02



Fiuk não conseguiu fazer a performance no quadro "Dança dos Famosos" no "Domingão do Faustão" deste domingo, dia 14. Isso porque o cantor lesionou o joelho ao arriscar novos passos para disputa.

O filho do cantor Fábio Júnior esteve no palco do programa e explicou que terá de ficar temporariamente afastado da dança. "Fui tentar arriscar umas coisas novas e acabou não dando certo. Não foi nada muito sério, mas me impediu de dançar agora", disse ele.

Fiuk acredita que conseguirá voltar a praticar em uma semana, após sessões de fisioterapia. No perfil oficial dele no Instagram, Fiuk publicou uma foto sobre a situação. "E aí, vida! Infelizmente não consegui dançar hoje, mas estou de volta na repescagem", disse o cantor.