Inundações no sudoeste da França deixam ao menos 13 mortos

15/10/2018 | 11:55



Inundações que atingiram nesta segunda-feira, 15, o sudoeste da França deixaram pelo menos 13 pessoas mortas, nove delas na cidade de Trèbes, a mais afetada. Frederic de Lanouvelle, porta-voz do Ministério do Interior, afirmou que há uma pessoa desaparecida. Choveu na região em poucas horas o volume previsto para meses.

Na cidade de Villegailhenc, Ines Siguet, de 17 anos, contou que as águas subiram tão rapidamente que os moradores ficaram presos nos telhados de suas casas e tiveram de ser resgatados por helicópteros. Nas redes sociais, Ines divulgou um vídeo de uma ponte destruída pela inundação. "Não sobrou nada. Há apenas um buraco", relatou.

Centenas de socorristas foram enviados para a área pelo governo francês. As escolas foram fechadas e as autoridades orientaram os moradores a permanecerem em suas casas. Fonte: Associated Press.