Ibovespa sobe; investidor segue atento a eleição e a vencimento de opções

15/10/2018 | 11:12



O Ibovespa tem forte alta e é negociado perto dos 84 mil pontos nesta segunda-feira, 15, dia de vencimento de opções sobre ações. Segundo profissionais do mercado acionário, a valorização neste início de pregão é um ajuste ao desempenho positivo do EWZ, ETF de ações brasileiras no exterior, e de outros ativos de risco na sexta-feira, quando a B3 ficou fechada por conta do feriado local. A valorização das ações brasileiras está em sintonia com a depreciação do dólar ante o real e com a queda das taxas dos juros futuros.

No radar dos agentes econômicos, está o noticiário eleitoral. O candidato do PT à Presidência da República, o professor e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, destacou em entrevista no período da manhã desta segunda que o pedetista Ciro Gomes e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já garantiram publicamente que não apoiarão o presidenciável pelo PSL, o militar da reserva Jair Bolsonaro.

Ainda que, no domingo, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Fernando Henrique não tenha sinalizado apoio à chapa petista, a possibilidade não está descartada.

Como lembrou a colunista do Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) Elizabeth Lopes, PT e PSDB já se apoiaram mutuamente em eleições passadas para combater adversário de direita. "Tenho relação histórica com PSDB, não posso dispensar apoio neste 2º turno", disse Haddad à Rádio Bandeirantes.

Assim como no sábado, o petista fez nova autocrítica: "fiz críticas ao período a partir de 2013, decisões equivocadas, como desoneração".

Enquanto isso, deputados europeus convocaram para a terça-feira, 16, um debate na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre as eleições no Brasil. O evento, promovido por partidos de centro-esquerda, esquerda e ecologistas, alertará para o "risco" que uma eventual eleição do militar da reserva poderia representar para a democracia.

As notícias sobre a eleição contribuem, segundo um profissional de renda fixa, para as taxas dos Contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) caírem mais na manhã desta segunda, juntamente com a queda do dólar ante o real.

O profissional afirmou que sondagens privadas mostrando avanço de Bolsonaro e maior rejeição a Haddad colaboram para o sentimento positivo e colocam ainda mais expectativa sobre a pesquisa Ibope, que será conhecida nesta segunda-feira à noite.

Às 10h26, o Ibovespa subia 1,23% aos 83.940 pontos. Na máxima, mais cedo, marcou 84.278 pontos em alta de 1,64%. Pouco depois, às 10h30, as bolsas em Nova York abriram com variação estável.