Ariana Grande termina noivado com Pete Davidson, afirma site

15/10/2018 | 11:11



Ariana Grande não está mais noiva de Pete Davidson. A notícia foi publicada neste domingo, 14, pelo site "TMZ". A informação também foi checada pela revista "People".

De acordo com fontes ouvidas pelas publicações, a cantora e o companheiro chegaram à conclusão de que "não era a hora certa para o relacionamento". A última vez que o casal foi visto junto foi na semana passada.

O noivado surpresa foi anunciado em maio deste ano. Nos últimos meses, a cantora desabafou, por meio das redes sociais, que estava passando por uma fase muito difícil e que precisava se afastar dos holofotes.

O ex-namorado dela Mac Miller morreu no início de setembro, aos 26 anos de idade. Eles ficaram juntos por dois anos. Ariana fez uma homenagem ao ex-companheiro na época. "Eu te adorei desde o dia em que te conheci, quando tinha 19 anos, e sempre amarei. Eu não posso acreditar que você não está aqui", escreveu a cantora no perfil oficial dela no Instagram.