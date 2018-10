Acidente na BR-381, em MG, deixa seis mortos e nove feridos

15/10/2018 | 11:06



Pelo menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um acidente rodoviário nesta segunda-feira, 15, na BR-381, em um trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais. O incidente ocorreu no início da manhã, quando ocorreu uma batida frontal entre uma carreta e uma van, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.

Entre os feridos, um foi levado de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, e os demais receberam atendimento na unidade de saúde João Monlevade. Por volta das 9h30, o trânsito ainda estava interditado no trecho da rodovia.

Ainda não há informações sobre o sentido em que trafegavam os veículos, pois há dificuldade de comunicação da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com os agentes que estão no local. Além de ter tráfego intenso de veículos de carga, a estrada é muito utilizada para o percurso entre Minas e o Espírito Santo e, também, para o transporte de pacientes do leste do Estado para consultas médicas em Belo Horizonte.

O trecho em que ocorreu a batida é um dos que mais registram acidentes graves em Minas Gerais. Em 27 de agosto, a colisão entre um ônibus de turismo e um carro deixou quatro mortos e quarenta feridos.

Outro acidente em Minas deixou dois mortos na madrugada de domingo, 14, na BR-265, entre Tiradentes e Barroso, no Campo das Vertentes, duas pessoas morreram e três ficaram feridas em uma batida frontal envolvendo dois automóveis. Segundo testemunhas ouvidas pelo Corpo de Bombeiros, os ocupantes de um dos carros eram moradores de Tiradentes e voltavam de uma festa em Barroso.