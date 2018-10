Fiuk é afastado da Dança dos Famosos após se acidentar e Sérgio Malheiros vai para repescagem

15/10/2018 | 10:10



Fiuk acabou passando por uma situação complicada durante os ensaios de country para a Dança dos Famosos que aconteceu no último domingo, dia 14. O ator e cantor sofreu um acidente enquanto se preparava para a performance e acabou lesionando o joelho.

- Fui tentar arriscar umas coisas novas e acabou não dando certo. Não foi nada muito sério, mas me impediu de dançar agora, contou Fiuk para o site oficial do programa.

Por conta disso, o filho de Fábio Jr. precisou se abster da atração. No entanto, ainda que precise ficar de repouso, ele garantiu que irá retornar em breve para participar da repescagem.

- Está tudo certo, graças a Deus. Então acredito que daqui a uma semana eu estou bem. Vou fazer uma fisioterapia e volto para a repescagem.

E falando em repescagem, Anderson Tomazini e Sérgio Malheiros farão companhia para Fiuk. O primeiro, da mesma forma que o cantor, também acabou se machucando e ficou de fora da competição. Já Sérgio Malheiros infelizmente não teve sucesso em se classificar para a próxima fase do quadro do Domingão do Faustão. Ao lado de Suellen Morimoto, dançarina profissional, o ator não se deu bem e ficou com o quarto lugar da competição.

Vale lembrar que Suellen não é a primeira dançarina com quem Malheiros dança no programa. No início da disputa, ele estava junto de Natacha Horana, porém supostamente estava reclamando que a dupla não tinha sincronia e, com isso, Morimoto entrou em cena.

A última rodada da primeira fase chegou ao fim para o time masculino com Danton Mello na liderança, sendo seguido por Leo Jaime e Nando Rodrigues. O trio já está garantido na segunda etapa da competição.