Pompeo irá se reunir com rei saudita para falar sobre jornalista desaparecido

15/10/2018 | 10:05



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que enviará o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, para se reunir com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, para discutir sobre o recente desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

Crítico do governo saudita, Khashoggi está desaparecido desde o último dia 2. Existem suspeitas de que o jornalista teria sido assassinado, a mando de Riad, no consulado da Arábia Saudita na cidade turca de Istambul.

Em mensagem no Twitter, Trump disse que conversou com Salman e que o rei saudita negou ter conhecimento "do que pode ter acontecido com nosso cidadão saudita". Segundo Trump, os sauditas estão trabalhando de perto com a Turquia para tentar desvendar o caso.