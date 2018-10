Turquia vai inspecionar consulado saudita em busca de jornalista desaparecido

15/10/2018 | 09:24



Autoridades turcas fecharam um acordo com a Arábia Saudita para inspecionar o consulado do país em Istambul em busca do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que está desaparecido desde o último dia 2.

A inspeção, que deverá ocorrer ainda nesta segunda-feira, ajudará a determinar se Khashoggi foi assassinado no local, como alega a Turquia.

A Arábia Saudita nega estar envolvida no desaparecimento de Khashoggi, que era crítico ao governo saudita. Segundo Riad, Khashoggi teria deixado o consulado logo após recolher documentos.

Falando sob condição de anonimato, dirigentes turcos alegam que policiais teriam colhido evidências de que Khashoggi foi morto no consulado e teve seu corpo desmembrado por uma equipe de 15 agentes despachados pelo governo saudita.

Tensões criadas pelo desaparecimento do jornalista têm gerado preocupações sobre a Arábia Saudita, ajudando a sustentar as cotações do petróleo nos negócios desta segunda-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.