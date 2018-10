Coreias abrem caminho para conexão de rodovias e ferrovias entre Sul e Norte

15/10/2018 | 09:25



A Coreia do Sul e a Coreia do Norte concordaram nesta segunda-feira, 15, em realizar uma cerimônia no final de novembro ou início de dezembro para selar um projeto futuro de conectar ferrovias e estradas dos dois países.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul também disse que os norte-coreanos concordaram com a realização, em breve, de palestras militares de nível geral para discutir a redução da tensão na fronteira e a criação de um comitê militar conjunto com o objetivo de manter a comunicação e evitar crises e confrontos.

Além disso, também foi acordada a manutenção das conversas entre autoridades esportivas para discutir um plano de enviar equipes combinadas dos dois países para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 e também para fazer um esforço para sediar os Jogos de 2032.

As duas Coreias também se comprometeram com conversas com a Cruz Vermelha em novembro para organizar encontros por videoconferência entre parentes que foram separados pela Guerra da Coreia (1950-1953). Fonte: Associated Press.