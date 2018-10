Obituário - 15 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/10/2018 | 09:27



Santo André



Isaias José de Oliveira, 97. Natura de Palmeiras (BA). Residia na Vila Valparaíso, em santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Milton Lopes Barreto, 94. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Lindolpho Barbosa da Silva, 89. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Alexandrina Gonçalves Silva, 87. Natural de Lajeado (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



José Ribeiro de Santana, 84. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 13. Crematório Jardim da Colina.



Mateus Euzebio, 80. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Helena Neves dos Santos, 79. Natural de Lagarto (SE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anísio Ferreira da Silva, 78. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Ilma Leite dos Santos, 75. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosa Moreno Rodrigues, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Silveira Guimarães, 71. Natural de Aracatu (BA). Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João André Tanganeli, 70. Natural de Tarumã (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 13. Crematório Jardim da Colina.



Mirian Ferreira dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elias Donizeti Ribeiro, 61. Natural de Varginha (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 13. Crematório Jardim da Colina.



Valdir Roberto Rodrigues de Oliveira, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Segurança. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Agda Zanata Ruiz, 92. Natural de Mirante do Paranapanema (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



Alzira Melo Tavares, 90. Natural de Pitangui (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Adelma Rossi Litubino, 89. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Fusako Matsuda, 86. Natural de Itariri (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Maria Pereira, 82. Natural de Jequitibá (MG). Residia na Vila Urupês, em Suzano (SP). Dia 5. Cemitério da Paulicéia.



Luiz Uezato, 70. Natural de Itariri (SP). Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



José Maria de Siqueira, 69. Natural de Bom Sucesso (MG). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Hermínio de Souza Oliveira, 60. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Petropólis, em São Paulo (SP). Dia 3. Cemitério da Paulicéia.



Diadema



Maria Lourenço Souza, 75. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).



Cizinando Alfonso da Silva, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Neusa Aparecida Custódio Mascarenhas, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Mauá



Artur Gomes de Freitas, 93. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



Esmerinda Mota da Silva, 93. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Arlinda Cordeiro da Silva, 78. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dias 12. Vale dos Pinheirais.



Felisberto Aleixo dos Santos, 78. Natural de Buritirama (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12. Cemitério da Pernada, em Buritirama (BA).



Maria Tereza de Oliveira, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Daniel Batista dos Santos, 66. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



José Luiz Duarte, 63. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Esfron Dias de Oliveira, 63. Natural de Itaguaí (RJ). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Manoel Ramalho de Arruda, 60. Natural de Teixeira (PB). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 12, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.



César Barbosa Brito de Oliveira, 27. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.