Pintado promete Azulão empenhado por classificação

O empate, por 2 a 2, contra o Atibaia, no sábado, pela última rodada da Copa Paulista, não estava nos planos do São Caetano. O Azulão somou apenas o seu segundo ponto na segunda fase da competição.

Apesar disso, o técnico Pintado prometeu entrega total até o término da participação do Pequeno Gigante no campeonato. “Primeiro temos que respeitar a história, a camisa do São Caetano. Aqui ninguém irá abaixar os braços. Vamos seguir lutando para vencer. Matematicamente é possível, mas sabemos que é muito difícil (classificação). Sem se entregar em momento algum. Precisamos lutar e apresentar respeito ao clube”, afirmou.

Já sobre o desempenho contra o Atibaia, o treinador analisou as condições do jogo que impediram o time da região de sair de campo com o resultado positivo. “Precisamos correr atrás do marcador. A nossa equipe finalizou 30 vezes ao gol, 11 no gol adversário. Além do goleiro deles fazer milagre. Não temos o que explicar. É a competência de fazer os gols que a gente precisava. Tentamos terminar com a vitória, mas infelizmente não aconteceu”. Em quarto lugar no Grupo 7, o São Caetano precisa vencer os próximos compromissos. A próxima apresentação do Azulão será contra o Votuporanguense, na quarta-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin.