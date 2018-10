Igreja centenária é pichada com suásticas no Rio

14/10/2018 | 21:43



A centenária capela de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, cidade da Região Serrana distante 140 quilômetros da capital do Rio, amanheceu com a fachada pichada com suásticas nazistas neste domingo, 14. O ataque ocorreu na madrugada, e não há informações sobre os autores da pichação, segundo informou a polícia.

Localizado no centro de São Pedro da Serra, distrito de Friburgo com apenas quatro mil habitantes, o templo tem 150 anos. É o mais antigo do município, destino turístico de quem procura tranquilidade e temperaturas mais frias.

Construída entre 1850 e 1865, em estilo suíço, e recentemente restaurada, a capela tem um sino em bronze doado pelo imperador d. Pedro II. Com o brasão da família imperial, o sino é uma atração turística local.