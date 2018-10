CEO do JPMorgan desiste de ir a conferência de negócios na Arábia Saudita

14/10/2018 | 21:23



O executivo-chefe do JPMorgan Chase, James Dimon, desistiu de participar de conferência de negócios na Arábia Saudita em meio a questionamentos sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. O porta-voz do JPMorgan Joe Evangelisti se recusou a comentar por que Dimon desistiu de ir ao evento e se outro executivo iria em seu lugar.

Dimon é o mais recente executivo a abandonar a conferência da Future Investment Initiative em Riad, que atrai líderes empresariais de todo o mundo.

As alegações de que o governo saudita ordenou a morte de Khashoggi em Istambul no início deste mês são o mais recente revés para um esforço ambicioso do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para reconstruir a economia do reino, dependente do petróleo.

Dimon falaria no evento em um painel com Christine Lagarde, presidente do Fundo Monetário Internacional, o diretor administrativo do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e outros CEOs de serviços financeiros. Fonte: Dow Jones Newswires.