Skatistas de Sto.André unem forças para construção de pista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/10/2018 | 07:00



Andar de skate perto de casa era um sonho, e colocar a mão na massa, literalmente, fez com que o desejo se tornasse realidade para o grupo Skater Boys, que desde 2013 atua para valorização do esporte. De forma independente, contando com ajuda de empresas, os garotos resolveram transformar espaço ocioso na praça Benvenuto Somera, no Jardim Las Vegas, em pista para a modalidade, construindo três obstáculos street. As obras, que começaram em 2016, terminaram na sexta-feira, quando os usuários puderam explorar todas as partes do local. E comemoram ter atingido o objetivo sem necessitar de apoio financeiro da Prefeitura de Santo André, que apenas autorizou a realização das obras. A satisfação dos usuários ficou evidente em faixa colocada no espaço na sexta-feira que destacava o trabalho realizado exclusivamente por eles para realização do projeto. Dizia: ‘Os skatistas e moradores do Jardim Las Vegas agradecem a eles mesmos pela construção da pista de skate do bairro’.

A ideia de transformar parte da praça em pista de skate surgiu em outubro de 2016, quando os esportistas do bairro passaram a recolher assinatura dos moradores e, com apoio de mais de 1.000 pessoas, pediram à Prefeitura autorização para construir três obstáculos no local.

A primeira etapa durou dois meses e foi entregue para a população no fim de novembro daquele ano, quando o local foi batizado de SB Skate Plaza. Na sequência, outros obstáculos foram criados pelos skatistas, que terminaram o serviço na sexta-feira, após mutirão que tomou seis domingos. O trabalho completo poderá ser admirado no mês que vem.

Líder do projeto, Rafael Lardieri diz que se surpreendeu com a proporção que a construção ganhou. “Tem sido experiência surreal. Até a gente desconfiava e hoje somos reconhecidos pelo trabalho. Algo desprezado pelos políticos e que tomou dimensão que nem nós imaginávamos”, explicou ele, lembrando que inicialmente procurou vereadores para pedir que a pista fosse construída.

“Me sinto agraciado por poder ajudar a transformar o espaço, dando nova cara e incentivando a garotada a lutar pelo que eles acreditam. Mostrar para a sociedade que as coisas são possíveis. A mudança que tanto queremos jamais vai acontecer sozinha. Primeiro tem de acontecer dentro de cada um e, unindo forças, chegamos em algum lugar”, acrescentou.

Com a pista pronta, o desafio é buscar a valorização da modalidade. “Não fosse a boa vontade da juventude e das empresas que nos apoiam, não teríamos conseguido. Que as pessoas consigam enxergar que skate não é algo de vagabundo, e que mesmo sendo esporte olímpico é marginalizado. Queremos passar essa imagem para a sociedade”, finalizou Rafael.