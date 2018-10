Pista de aeromodelismo do Parque Central é revitalizada

da Redação



15/10/2018 | 07:00



O céu de Santo André ficou concorrido e repleto de beleza e adrenalina ontem. Isso porque dois eventos foram realizados no Parque Central: a reinauguração da pista de aeromodelismo, que contou com apresentações, e o tradicional Festival de Pipas Artísticas, que chegou à décima edição.

Curiosos, fãs e apreciadores de aviação puderam conferir espetáculos no ar durante a atividade. Atendendo às necessidades dos praticantes do aeromodelismo, o Departamento de Parques da Prefeitura de Santo André, contando também com a colaboração dos usuários, proporcionou nova comunicação visual, refez os 80 metros de alambrado da pista e realizou trabalho paisagístico da vegetação local. Além da área do Aeromodelo, o espaço do Automodelo também foi revitalizado, com instalação e pintura do toldo do deck.

Na ocasião, o prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou a importância da parceria da sociedade civil com o poder público. “O importante é a união e compreensão para a conquista deste, que é mais um equipamento que resgatamos na cidade. Depois de anos sem uso, agora temos mais uma parte do nosso parque recuperada e que será bem utilizada para esse esporte, que é mais que uma modalidade, é uma causa. Fica o desafio para a recuperação completa da pista do automodelismo e, assim, criarmos grande complexo de modelismo na nossa cidade.”

O campeão brasileiro de VCC (Vôo Circular Controlado), Benê Rodrigues, marcou presença no evento e comemorou a recuperação da pista de aeromodelismo. “Fica o agradecimento aos representantes de outras cidades que vieram prestigiar este momento e acompanhar esse esporte que é carregado nos ombros por todos os aeromodelistas, sempre empenhados no progresso da nossa modalidade com apresentações de nível internacional.”

Representante da Cobra (Confederação Brasileira de Aeromodelismo), Mário Malta, o Malta Jones, relembrou trajetória na modalidade e reforçou a importância da iniciativa à comunidade. “O apoio e incentivo ao esporte são fundamentais. Comecei no aeromodelismo com 15 anos e hoje, aos 56, é uma satisfação encontrar a mesma turma de aeromodelistas, já formados e campeões. Isso nos engrandece muito. Nosso objetivo é continuar assim, todos unidos, e tentar trazer os campeonatos para cá, mostrando o trabalho maravilhoso realizado em Santo André.”