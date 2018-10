Deyverson dedica vitória do Verdão ao garoto Nickollas

da Redação



14/10/2018 | 20:23



Autor dos dois gols que garantiram a vitória para o Palmeiras sobre o Grêmio, neste domingo, o atacante Deyverson celebrou a partida que deu ao Verdão mais uma rodada na liderança do Brasileirão e dedicou os gols ao menino Nickollas Grecco, 11 anos, morador de Mauá e torcedor alviverde. Ele é cego e frequenta todos os jogos do Palmeiras, no Allianz Parque, onde sua mãe, Silvia Regina Grecco, 56, narra todos os lances.

“Infelizmente o jogo de hoje não conseguimos ver de perto, mas assistimos de casa pela televisão e eu narrei tudo para ele. Disse ao Nickollas que Deyverson dedicou os gols a ele. Nem preciso dizer o quanto foi emocionante e o como choramos” relatou a mãe.

"Hoje realmente foi um dia especial. No jogo, eu estava com o pensamento só no Nickollas, de fazer o gol e dedicar a ele. É difícil falar porque eu acho que, quando Deus nos fez, a gente vem no mundo só com intuito de fazer coisas boas, mas infelizmente nem todos são assim. E tantas pessoas que tem o coração ruim nesse mundo, peço que tenham paciência porque o menino desse, que não pode enxergar, que só pode sentir, as pessoas têm que ver que o mundo precisa de gente boa, de bom coração.", disse o atacante, em entrevista ao Sportv.

O menino participou do programa Diálogo Diário no início do mês passado. Sua mãe destaca que, desde a participação no programa a vida deles mudou. “As pessoas nos procuram, e temos recebido muito carinho de todos os palmeirenses, jogadores e da população em geral. Só tem uma palavra que resume o sentimento: gratidão.”

