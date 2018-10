Visual de Angelina Jolie em novo filme surpreende internautas

14/10/2018 | 19:10



Angelina Jolie terminou agora um filme - e os fãs já estão de olho em seu novo visual. No último sábado, dia 13, o ator David Oyelowo postou uma selfie em grupo no Instagram da equipe do filme.

Na foto, a atriz de 43 anos de idade, chamou atenção ao usar um vestido um vestido longo preto de mangas compridas, mas o que realmente surpreendeu seus fãs foram os fios loiros da atriz.

Nosso filme Come Way está agora na lata! Mal posso esperar para compartilhar essa mágica releitura de Alice no País das Maravilhas e Peter Pan com todos vocês, escreveu o ator na legenda.

Nos comentários, um fã perguntou:

O que você aprendeu trabalhando com Angelina?

A excelência nunca dorme, respondeu Oyelowo.

Come Away - um prequel para Alice no País das Maravilhas e Peter Pan - traz a história de Peter e Alice, que na trama são irmãos, pouco antes das aventuras que os tornaram famosos. Jolie e Oyelowo interpretam os pais dos personagens.

Além disso, Jolie também estrelará em Malévola 2 ao lado de Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, depois que o primeiro filme de 2014 ter sido um grande sucesso de bilheteria.

- Eu era mais nova do que sou agora, então Angelina e eu conseguimos nos relacionar em um nível diferente agora que estou mais velha, disse Fanning à People sobre trabalhar novamente com Jolie.