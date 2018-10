Maíra Charken e Sheron Menezzes comemoram juntas aniversário de um ano dos filhos

14/10/2018 | 19:10



As amigas de longa data Sheron Menezzes e Maíra Charken decidiram comemorar juntas o aniversários de um ano dos filhos no último sábado, dia 13, de uma forma super fofa. As mamães-coruja escolheram um tema bem tropical com direito a pool party para celebrar e nós podemos dizer que tudo ficou muito lindo!

Maíra, que é mãe de Gael, fruto de seu relacionamento com o atleta Renato Antunes, usou bastante suas redes sociais para compartilhar os momentos. Em seu Stories do Instagram, a mamãe registrou a decoração da festa, a comida e também os convidados!

Já Sheron, que é mãe de Benjamin, do relacionamento com o empresário Saulo Bernard, também resolveu mostrar a festa para seus seguidores ao postar algumas fotos em sua conta!

A beldade ainda falou sobre a amizade dos pequenos aniversariantes: Eles estão crescendo... Numa velocidade que não tô conseguindo acompanhar... e que a amizade deles cresça junto com o amor que sentimos transbordar... Amamos dividir esse momento único com vocês... Não poderia ter sido melhor!

Os pequenos, que podem seguir os passos das mães no quesito amizade, foram clicados várias vezes juntinhos. Em uma foto no Instagram, Maíra escreveu: Foram tantos motivos pra rir ontem, que acho que todas as fotos estão assim! Obrigada, família e amigos que fizeram essa festa linda acontecer! Gael e Benji aproveitaram do início ao fim e vão ter muitas fotos pra eles darem boas risadas quando estiverem, daqui a 20 anos, tomando uma no bar. Não poderia ter sido mais perfeita essa nossa festa!