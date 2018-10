Offset surpreende Cardi B com festa de aniversário

14/10/2018 | 19:10



Não é novidade que Offset e Cardi B passaram por vários problemas durante o relacionamento. Porém, pelo jeito, são águas passadas e os pombinhos não poderiam estar melhor e isto ficou claro na última sexta-feira, dia 12 quando o rapper deu uma festa surpresa para sua amada!

Cardi não poderia estar mais feliz! 2018 foi um ótimo ano para a dona de Boldak Yellow, além de ter vários hits atravessando o mundo, participado de grande parcerias e ter se tornado mamãe, o casamento da rapper também é só alegria. Claro que em um momento tão especial, seu aniversário de 26 anos de idade não poderia passar branco e Offset fez sua parte para tornar o momento super especial.

O integrante do grupo Migos, que no início do mês já havia surpreendido a esposa ao presenteá-la com um carro, resolver fazer uma outra surpresa para Cardi. Na última sexta-feira, o galã contou para a amada que eles iriam comemorar o aniversário, que aconteceu na quarta-feira, em um restaurante. A rapper nem desconfiava e chegou a compartilhar em seu Instagram que estava faminta enquanto esperava o marido.

O que ela nem imaginava é que, apesar de já ter dito que a única coisa que queria de aniversário seria fazer sexo com o amado, Offset estava organizando uma festa daquelas!