Drake fala sobre filho com atriz de filmes adultos e abre o jogo sobre Rihanna: -Não tenho o conto de fadas

14/10/2018 | 19:10



Após levantar muitas suspeitas sobre uma possível paternidade, Drake falou abertamente na última sexta-feira, dia 12, pela primeira vez sobre seu filho, fruto de um affair com Sophie Brussaux.

Em 2017, boatos de que o dono de In My Feelings teria se tornado pai começaram a se espalhar entre os fãs de Drake. Brussaux, uma artista plástica que em sua carreira já foi famosa pela participação em filmes adultos, após ser flagrada com o rapper, revelou que carregava seu herdeiro. Com a repercussão da notícia, o músico afirmou que, apesar de não acreditar que fosse seu filho, o assumiria se comprovada a paternidade.

O anúncio de que realmente se tratava de seu herdeiro foi feito com o lançamento do álbum Scorpion. Na faixada intitulada 14 March, ele canta:

Pai solteiro, eu odeio quando ouço. Eu costumava desafiar meus pais em cada álbum. Agora tenho vergonha de dizer que acabei sendo um co-pai.

Claro que os fãs não deixaram passar e ligaram os pontos.

Porém somente após um ano do nascimento do filho, Drake falou sobre o assunto em uma entrevista com seu amigo, o astro da NBA, Lebron James durante o HBO Sports The Shop.

Durante o bate papo, o rapper revelou que pretende manter uma boa relação com Sophie e explicar para o filho que, apesar de separados, viveram bons momentos.

-Eu sou um pai solteiro aprendendo a me comunicar com uma mulher que, você sabe, nós tivemos nossos momentos. Eu quero ser capaz de explicar ao meu filho o que aconteceu. Mas eu não tenho nenhum desejo de que ele goste de não amar sua mãe ou eu? eu não quero que o mundo fique bravo. Nós nos encontramos em uma situação e nós somos igualmente responsáveis ??e agora, tipo, eu estou realmente muito animado por ser um ótimo pai.

O rapper ainda abriu o jogo sobre a relação com seus pais:

- Eu via minha mãe dizendo: Nah, seu pai é isso. Mas uma coisa.. meu pai nunca falava mal da minha mãe, sempre, e minha mãe é a mãe. A mais gentil, gentil e doce mulher, mas ela é uma mulher desprezada e uma mulher que, você sabe, está exausta.

Drake não escondeu o orgulho do filho, mas também não perdeu a oportunidade de falar sobre Rihanna:

-Como a vida toma forma e ensina suas próprias lições, eu acabo nessa situação em que não tenho o conto de fadas, como: Oh, Drake começou uma família com Rihanna e isso é tão perfeito ? parece tão bom no papel.

E ao final ainda concluiu:

- A propósito, eu também queria isso de uma vez.

Será que a história de um dos casais mais amados de Hollywood realmente chegou ao fim?